“L’Occidente dopo Kabul” conversazione con il Generale Preziosa

Si terrà oggi, giovedì 14 ottobre alle 20.15 la conversazione organizzata dal Rotary Club di Bisceglie con il Generale Pasquale Preziosa, dal titolo “L’Occidente dopo Kabul: quale futuro? I rischi dopo la disfatta in Afghanistan”.

Le recenti vicissitudini che stanno coinvolgendo l’Afghanistan pongono pesanti interrogativi sul futuro del Paese asiatico e sui rischi per la sicurezza di tutto il mondo. A far luce su quanto accaduto e sui nuovi scenari internazionali sarà il Generale Pasquale Preziosa, socio del R.C. Bisceglie, Presidente dell’Osservatorio Eurispes sulla Sicurezza, già Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare Italiana.

È previsto anche l’intervento di Gianvito Giannelli, Governatore del Distretto Rotary 2120, che illustrerà l’impegno dei Governatori del Distretti Rotary italiani e del Rotary International, attivo in Afghanistan sia per il sostegno alle comunità locali che per l’eradicazione della poliomielite.

Accanto al Club presieduto da Massimo Cassanelli, parteciperanno all’evento i Club Rotary di Bitonto Terre dell’Olio, Corato e Molfetta ed i Club Rotaract di Bisceglie e Molfetta.

La serata, che avrà luogo presso l’Hotel Salsello, come da tradizione del Rotary Club Bisceglie, è aperta a tutti gli interessati previa esibizione del Green Pass.