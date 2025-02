Lo studioso di design e comunicazione visiva Falcinelli alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Per l’ultimo appuntamento del mese, le Vecchie Segherie Mastrototaro avranno il piacere di ospitare Riccardo Falcinelli, uno dei più autorevoli studiosi di design e comunicazione visiva in Italia, per la presentazione del suo ultimo libro, “Visus” (Einaudi). L’appuntamento, imperdibile per gli appassionati di arte, comunicazione e cultura visiva, offrirà uno sguardo rivoluzionario su un tema che è spesso dato per scontato: le facce. L’appuntamento è fissato per venerdì 28 febbraio alle ore 20:00.

Dopo il successo di “Cromorama” e “Figure”, Falcinelli torna con un’opera che esplora come i volti siano da sempre una costruzione culturale. Nell’arte, nei film, nelle pubblicità, su TikTok e perfino nei nostri selfie, il volto è soggetto a un’incessante reinterpretazione. Da Alessandro Magno a Elsa di Frozen, dai ritratti rinascimentali ai filtri Instagram, l’autoreanalizza con profondità e ironia il modo in cui la rappresentazione delle facce ha influenzato e continua a influenzare la società, la politica, la moda e la nostra percezione del mondo.

L’incontro, la cui moderazione è affidata a Bianca Peloso, sarà un’occasione unica per scoprire il lavoro di Falcinelli e approfondire il ruolo delle immagini nella vita quotidiana. L’autore dialogherà con il pubblico, svelando curiosità e retroscena della sua ricerca, in un evento che promette di essere illuminante e coinvolgente.