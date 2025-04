Lo spettacolo “Insight Lucrezia” torna in Puglia e fa tappa anche a Bisceglie

Lo spettacolo “Insight Lucrezia” che ha debuttato nel 2023 al Piccinni di Bari, dopo aver collezionato tappe in Spagna, Polonia e naturalmente in Italia, riapproda in Puglia e farà tappa il prossimo 9 aprile a Bisceglie.

Prodotto da Linea d’Onda e l’Amoroso, “Insight Lucrezia” prosegue la galleria di ritratti femminili che caratterizza da anni la collaborazione artistica fra l’attrice che da corpo a Lucrezia, Nunzia Antonino e il regista Carlo Bruni.

Denigrata lungamente dalla storia, la figlia del Papa Alessandro VI, certamente fra le protagoniste del Rinascimento italiano è qui disvelata nella sua essenza più intima e dolorosa, grazie al testo originale della scrittrice napoletana Antonella Cilento.

Nella resa di un lavoro di impatto emotivo, un ruolo fondamentale lo gioca la musica animata dall’ensemble Orfeo Futuro, che associa le sonorità elettroniche del compositore avellinese Gianvincenzo Cresta, ai suoni antichi del liuto di Giuseppe Petrella, del violino di Giovanni Rota, delle viole da gamba di Gioacchino De Padova e Luciana Elizondo, impegnata anche nel canto con la servetta, Adriana Gallo.

La scena evoca la festa di nozze di Lucrezia con Alfonso D’Este a Ferrara. La preparazione, il rituale, i rapporti con fantasmatici invitati. Dentro Lucrezia si agitano voci, presagi, immagini: l’incontro con la competitiva cognata Isabella, i precedenti mariti, la presenza ingombrante del padre e del Valentino, suo fratello Cesare. Condannata a recitare una parte, Lucrezia è pegno di guerra ma anche inarrestabile soldato in politica. Dall’infanzia alla maturità, scorrono le sue ossessioni: l’uccisione del fratello Juan, le relazioni forzate e quelle amate, i figli, perduti e avuti. “Gravidanze” destinate al fallimento. L’abito indossato (di Luigi Spezzacatene) fa sentire il suo peso: il peso insopportabile del potere, che subisce ed esercita nel tentativo disperato di scrollarsi di dosso il pregiudizio o semplicemente la colpa d’essere se stessa.