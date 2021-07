Live di Lorenzo Kruger al Giardino Botanico Veneziani

Nuovo evento targato Muvt, “Movimento unito nella valorizzazione del territorio”, al Giardino Botanico “Veneziani”, che stasera, 23 luglio dalle ore 20.30, ospiterà il cantante Lorenzo Kruger, evento tappa del suo personale tour “Spazi miei”.

Ex frontman dei “Nobraino”, Kruger ha successivamente intrapreso la carriera da solista, percorso che gli ha permesso di acquisire una presenza

scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento.

Nel 2021 Kruger ha lavorato all’uscita del singolo “Con Me Low-Fi” ed all’album edito da “Woodworm Label”.

L’ingresso al live sarà libero ma con prenotazione necessaria al link https://muvt.org/biglietti-kruger-gbv/.

Come da consuetudine, con l’evento è prevista una donazione, destinata alla cura del giardino ed all’acquisto di un seabin per la città di Bisceglie, strumento utile per eliminare la plastica dall’acqua del mare.