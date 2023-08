Lisa Hunt e la Harlem Blues Band in concerto a Bisceglie

Martedì 8 agosto alle ore 21 nella cornice del waterfront di via Nazario Sauro, a Bisceglie, si terrà il concerto di Lisa Hunt e la Harlem Blues Band, evento organizzato da Bisceglie Approdi con il patrocinio del Comune di Bisceglie nell’ambito della rassegna Blu Festival e all’interno del programma dell’Estate in Blu 2023.

Lisa Hunt vanta una formidabile lista di collaborazioni con musicisti e produttori di grande fama, tra i quali Jellybean Benitez, produttore di Madonna, Frank Farion, The Berman Brothers, e tanti altri. L’artista è famosa anche per essere la storica corista del bluesman italiano Zucchero, con il quale ha lavorato per oltre 15 anni. Celebre la sua performance di Madre dolcissima nel “Live at the Kremlin” del 1991. La cantante statunitense, inoltre, ha cantato con autentiche icone della musica, come Luciano Pavarotti, Ray Charles, Eric Clapton, James Brown, Dionne Warwick, Brian May, Randy Crawford, Joe Cocker, Miles Davis e Andrea Bocelli.

Ad accompagnarla sul palco di Bisceglie ci sarà la Harlem Blues Band, affermata formazione musicale pugliese composta da Richard Blues (voce), Matteo Fioretti (chitarra), Jon Trip (organo, tastiere), Pasquale Pettrone (piano), Daniele Del Gaudio (basso), Rocco Di Cosmo (batteria).

La band vanta nel suo curriculum la partecipazione ai più importanti festival blues nazionali (Porretta soul festival, Trasimeno blues, Accadia blues, Etna in blues, Alburni jazz&blues, Atri blues fest, Brindisi blues fest, Dogana blues fest, Bitonto blues fest, ecc.) e internazionali (Jerry Ricks blues fest in Croazia), nonché la collaborazione con artisti del calibro di James Thompson, Sir Waldo Weathers, Jane Jeresa, Scheol Dilu Miller, Cheryl Nickerson e Will Wilde.

L’ingresso al concerto è libero.