“L’inquilino”, Lucia Annunziata presenta la sua ultima inchiesta alle Vecchie Segherie

Ancora ospiti di alto profilo negli incontri con l’autore organizzati dalle Vecchie Segherie Mastrototaro. Dopo il successo di Antonio Iovane, la libreria biscegliese si prepara ad accogliere una grande voce dell’informazione italiana. Nella serata di mercoledì 22 febbraio, a partire dalle ore 19.30, la giornalista Lucia Annunziata sarà infatti ospite del Mondadori Bookstore per presentare la sua ultima inchiesta L’inquilino. A dialogare con la giornalista ci saranno Domenico Castellaneta, caporedattore de La Repubblica Bari, e il senatore Francesco Boccia.

L’inquilino (Da Monti a Meloni: indagine sulla crisi del sistema politico), edito da Feltrinelli, punta a fare i conti con un grande nodo della politica contemporanea. Dopo la caduta del quarto Governo Berlusconi, la mancanza di fiducia nei leader politici ha infatti portato all’alternanza di ben sette premier nell’arco di un decennio, tra cui quattro tecnici. Alla luce del recente risultato elettorale che ha visto la netta vittoria dell'”outsider” Giorgia Meloni, Lucia Annunziata ha deciso di interrogarsi sulle dinamiche che hanno portato a un rapido susseguirsi di governi di varia durata e di vario orientamento politico, rapidi tanto nell’ascesa quanto nella caduta. Ripercorrendo tramite documenti e interviste gli eventi salienti della Storia recente italiana – compresi i più recenti, come Covid e crisi ucraina – la giornalista intende scoprire le radici profonde dello scollamento tra i cittadini italiani e una classe politica che, ormai, è percepita come distante dai loro bisogni.

«Governo dopo governo, il libro affronta la crisi di fiducia dei partiti, lo svuotamento del parlamento e i patti con cui viene scelto il Presidente del Consiglio, l’itinerario dei vari governi e le ragioni del loro rapido logorarsi. Così in queste pagine prende forma una storia politica dell’Italia di questo decennio come non l’aveva mai raccontata nessuno, perché oggi andare a fondo di una diagnosi del potere politico nel nostro Paese significa misurarsi con gli anni più incerti della Storia repubblicana.»