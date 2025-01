Lingiardi e De Giovanni tra gli appuntamenti di gennaio alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un viaggio tra corpo, memoria e identità che attraversa epoche e luoghi: il nuovo anno si apre con un ricco programma di incontri letterari alle Vecchie Segherie Mastrototaro. Quattro appuntamenti imperdibili per dare il benvenuto al 2025 all’insegna della cultura, del dialogo e delle emozioni.

A inaugurare il ciclo di eventi, mercoledì 15 gennaio, alle 19:00, sarà Vittorio Lingiardi, psichiatra, psicoanalista e professore ordinario di Psicologia dinamica presso la Sapienza Università di Roma. Tra i più autorevoli studiosi della psiche umana, Lingiardi è anche un divulgatore acclamato, insignito di prestigiosi riconoscimenti, tra cui il Premio Musatti e il Sigourney Award. Durante la serata, Lingiardi presenterà il suo ultimo libro “Corpo, umano” (Einaudi), un viaggio affascinante e multidimensionale all’interno del corpo umano, inteso non solo come struttura anatomica ma anche come spazio poetico e simbolico. Il libro intreccia autobiografia, psicoanalisi e letteratura, esplorando i misteri della fisicità e della psiche. A dialogare con Lingiardi sarà Gianni Forte.

Il secondo appuntamento è fissato per venerdì 17 gennaio, sempre alle 19:00, con Maurizio de Giovanni, uno degli scrittori più amati e letti in Italia e nel mondo. Nato a Napoli nel 1958, de Giovanni è autore di alcune delle serie letterarie più celebri, tra cui quelle del Commissario Ricciardi, dei Bastardi di Pizzofalcone e di Mina Settembre. Dai suoi romanzi, costantemente ai vertici delle classifiche, sono state tratte fortunate fiction televisive. De Giovanni presenterà il suo nuovo romanzo “Volver. Il ritorno del commissario Ricciardi” (Einaudi). Ambientato nel luglio del 1940, in un’Italia travolta dalla guerra, il libro vede il commissario Ricciardi alle prese con un passato che torna prepotente a bussare alla porta. Trasferitosi con la famiglia a Fortino, il paese natale, per proteggerla dai pericoli legati alle origini ebraiche dei suoceri, Ricciardi si ritrova a fare i conti con ricordi e segreti dell’infanzia. Un romanzo che intreccia storia, coraggio e introspezione, regalando ai lettori una nuova, emozionante avventura del celebre commissario. A moderare l’incontro, organizzato in collaborazione con Conversazioni dal Mare, sarà Giulia Murolo.

Il terzo appuntamento è in programma martedì 21 gennaio alle 19:00 con Franco Cardini, storico medievista di fama internazionale. Durante l’evento, organizzato in collaborazione con la sezione ANPI di Bisceglie, Cardini presenterà il suo libro “I confini della storia” (Editori Laterza). Il volume esplora le molteplici dimensioni della storia, dalla crisi del mondo medievale all’ingresso in una modernità senza limiti, dagli intrecci tra Oriente e Occidente al rapporto tra fede e ricerca della verità. Muovendosi ai confini della storia, l’autore rimette in discussione numerose convinzioni diffuse sul passato e sul presente, invitando a riflettere sulle complessità del nostro tempo. L’incontro sarà introdotto da Giuseppe Laterza e moderato da Sergio Valzania, che intervisterà l’autore.

Chiude il ciclo di eventi Vincenzo Mastropirro, poetamusico di Ruvo di Puglia, noto per la sua attività di flautista, compositore e poeta. Mastropirro presenterà la sua raccolta di poesie “Se mi conosci…” (Fara), una testimonianza intima e profonda che intreccia versi in dialetto e in italiano, regalando un racconto emozionante e autentico del vissuto umano. La presentazione, che si terrà giovedì 23 gennaio alle 19:00, sarà moderata da Pietro Casella. L’evento vede la collaborazione del Circolo dei Lettori di Bisceglie.

Ma non è tutto: gennaio 2025, per le Vecchie Segherie Mastrototaro, è un mese di tradizioni e novità. Domenica 14 gennaio, alle 19:00, torna l’appuntamento mensile con il gruppo di lettura “Trucioli“, curato da Ilenia Caito. Il libro del mese è “V13” di Emmanuel Carrère e, al programma in libreria, si aggiungono i tre incontri che si terranno da Edición 1910, il bookbar inauguratosi a Molfetta lo scorso 20 dicembre con la collaborazione delle Vecchie Segherie Mastrototaro e di Conversazioni dal Mare. Saranno Gabriella Genisi con “Giochi di Ruolo” (Marsilio Lucciole) e Gianni Sebastiano con “Superintelligenza” (Florestano), rispettivamente sabato 18 e sabato 25 gennaio, alle 19:00, i primi ospiti.

Tutti gli incontri sono gratuiti e aperti al pubblico e rappresentano un’occasione unica per entrare in contatto con gli autori e le loro opere.