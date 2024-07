L’importanza di ascoltare “Il tempo del corpo”, Antonella Viola alle Vecchie Segherie Mastrototaro / VIDEO

Qual è il motivo della nostra spossatezza? Perché fatichiamo ad addormentarci o ci svegliamo poco o per nulla riposati? Come possiamo aiutare il corpo a recuperare e ricaricarsi? Sono solo alcuni degli interrogativi che trovano risposta nel libro “Il tempo del corpo” – edito da Feltrinelli – presentato da Antonella Viola, scienziata, divulgatrice e professoressa ordinaria di Patologia generale presso il dipartimento di Scienze biomediche dellUniversità di Padova, nelle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie in un luglio colmo di incontri con l’autore.

L’autrice ci introduce ai ritmi circadiani, ovvero le oscillazioni delle funzioni che seguono la vera clessidra del pianeta, ovvero lalternanza di luce e buio. Sonno, temperatura corporea, fame, difese immunitarie e dolore sono tutti soggetti a questo ascendente.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.