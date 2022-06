“L’immortalità del bello”: si inaugura domani la mostra personale di Paolo Sciancalepore

Sabato 4 giugno, alle ore 19.00, sarà inaugurata, con la presentazione di Gianni Antonio Palumbo, la mostra personale del pittore Paolo Sciancalepore, molfettese di origine ma da tempo residente a Bisceglie, dove ha per tanti anni insegnato “Arte e Immagine” nella scuola secondaria di 1° grado “Riccardo Monterisi”. Il vernissage si svolgerà presso lo spazio espositivo “54 Arte Contemporanea ” in via Baccarini 54 a Molfetta.

Il titolo scelto per la personale dedicata alle opere dell ’artista è quello de “L’immortalità del bello”: espressione che indirettamente richiama quell’Art Romantique enunciata da Charles Baudelaire e basata su di un “immortale istinto alla bellezza che ci fa considerare il mondo come riflesso e corrispondenza del cielo”. In tal senso, le opere di Sciancalepore sembrano restituire a chi guarda una natura esiliata nell’imperfetto che bramerebbe possedere subito, in questo mondo, un “paradiso rivelato”, per utilizzare ancora le parole del poeta francese.

La mostra sarà visitabile fino al 2 luglio 2022, tutti i giorni dalle 18.30 alle 20.30, domenica e mercoledì chiuso, la mattina su prenotazione (info@arte54.it, tel. 080 334 8982).

Il lavoro di Sciancalepore, che è stato oggetto di numerose mostre collettive e personali, riscuotendo premi e riconoscimenti, accoglie, oltre alla pittura, numerosi altri impegni ed interessi sempre nel settore creativo: scenografie di spettacoli teatrali, illustrazione di libri di storia e letteratura, manifesti divulgativi di tradizioni locali e video documentari, fino ad arrivare alla ricerca e alla sperimentazione di nuovi strumenti informatici e tecnologici applicati all ’arte.

Un secondo appuntamento nell ’ambito del calendario della mostra è poi previsto per il 25 giugno, con una serata animata dai musicisti Francesco D’Aprile (chitarra), Lello Patruno (percussioni), Milena Pesole (voce) e Irene Sciancalepore (flauto), che intratterranno il pubblico con le loro “Suggestioni musicali ”.