L’illustratore Marco Petrella ospite delle Vecchie Segherie Mastrototaro

Sarà Marco Petrella, illustratore e fumettista, l’ultimo ospite del programma di novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro per un evento culturale organizzato in collaborazione con Bicomix.

La graphic novel che sarà presentata stasera 30 novembre s’intitola “Si muove la città” (Quinto Quarto) ed è un excursus sulla Roma degli anni ’70, curato dall’illustratore che ha vissuto in prima persona questo periodo.

In un racconto che parte dal personale per affrontare le vicende dal punto di vista politico, Petrella prova a immaginare un futuro in cui ci sia un modo diverso di concepire e vivere la cultura che sia fertile, comunitario e consapevole. Un imput che proviene dall’arrivo di due sindaci, Giulio Carlo Argan e Luigi Petroselli, il cui desiderio è quello che i cittadini si riapproprino dei luoghi comuni per ricostruire il tessuto sociale con entusiasmo e partecipazione.

La moderazione dell’incontro, che avrà inizio alle 19:00, è affidata a Davide Sette.

Marco Petrella ha collaborato con varie testate, tra cui Tango, Cuore, l’Unità, il Manifesto, I giorni cantati e la Repubblica. Dal 2014 collabora con “la Lettura” del Corriere della Sera e dal 2021 disegna per Feltrinelli le copertine di Edoardo Sanguineti.