Liceo “Leonardo da Vinci”, cortometraggio “Tutù” vince il premio Mediaset Infinity

Un cortometraggio realizzato in collaborazione con il liceo biscegliese “Leonardo da Vinci” ha vinto il Premio Infinity nell’ambito della sesta edizione del festival Afrodite Shorts, organizzato dall’Associazione Donne nell’Audiovisivo e Mediaset. Il cortometraggio “Tutù” è stato realizzato nel corso del progetto intitolato: “La danza delle briciole. Disturbi alimentari, quando l’amore per la danza diventa malattia”. Il corto è stato diretto da Lorenzo Tiberia e prodotto da Prem1ere Film, in collaborazione con il Liceo “Leonardo da Vinci” di Bisceglie e con il contributo del MIBAC, MIUR e Regione Puglia.

Il progetto, girato in Puglia con un cast pugliese, vede come protagoniste le giovanissime Sofia D’Elia e Francesca Morena Mileti, quest’ultima all’esordio davanti alla macchina da presa. Vi hanno partecipato come comparse anche diversi alunni ed insegnanti del liceo, coordinati dalla professoressa Eliana De Nichilo. Il cortometraggio è stato scritto da Alberto Fumagalli e Giovanni Mauriello, il montaggio è di Gianluca Scarpa, la fotografia di Dario Di Mella e le musiche originali di Remo Anzovino.

Grande soddisfazione è stata espressa dal dirigente scolastico Dino Musci: “Questo importantissimo riconoscimento rappresenta per il Liceo da Vinci e per i partner di progetto il coronamento di due anni di sforzi per promuovere la cultura cinematografica tra in nostri alunni e nel nostro territorio, e per valorizzare le specificità della nostra offerta formativa (indirizzo coreutico). È doveroso segnalare che le attività di progetto sono state portate a termine nei tempi e hanno consentito ai nostri alunni di fare esperienza diretta di quegli aspetti squisitamente professionali che sono alla base del fascino e della bellezza del mondo cinematografico, nonostante le innumerevoli difficoltà legate alla situazione epidemiologica ancora in essere”.

Il cortometraggio sarà disponibile per cinque anni sulla piattaforma Mediaset Infinity, permettendo così ad un pubblico molto ampio di approfondire il delicato tema dell’anoressia nel mondo della danza classica. “Tutù” è stato anche selezionato per il Festival Internazionale “In The Palace”, che si svolge in Bulgaria.