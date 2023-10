Liceo “Da Vinci” premiato a Roma per il cortometraggio “L’inganno in un passo”

Prestigioso riconoscimento per il Liceo “Da Vinci” di Bisceglie, premiato in occasione della 51esima edizione del Concorso Nazionale EIP Italia alla Biblioteca Nazionale Centrale “Vittorio Emanuele II” di Roma per il cortometraggio “L’inganno in un passo”.

Le classi del triennio dell’indirizzo coreutico del Liceo, supportate dal Dirigente scolastico, prof. Donato Musci, e coadiuvate dalla referente del progetto, prof.ssa Laura de Pinto e dalle docenti del Dipartimento coreutico hanno, infatti, ascoltato la testimonianza diretta di Andra e Tatiana Bucci, due sorelle sopravvissute ad Auschwitz, di cui hanno poi voluto raccontare la storia nel cortometraggio intitolato “L’inganno in un passo”.

Le riprese sono state realizzate esclusivamente con telefoni cellulari negli ambienti scolastici e hanno impegnato tutte le alunne e gli alunni delle classi 3AC-4AC-5AC dell’anno scolastico 2022/2023. La regia è stata curata da Raffaella Dell’Aquila e Alessia De Robertis, mentre le colonne sonore hanno visto la collaborazione della prof.ssa Francesca Beatrice Vista e del maestro compositore Giuseppe Gaeta.

La scelta degli ambienti idonei alle riprese e dei costumi di scena è stata curata dalla prof.ssa Cinzia Daddato e particolare cura è stata dedicata dalla prof.ssa Carmen Ventrice alla scelte degli scatti fotografici utili a raccontare i momenti salienti delle riprese.

La Commissione giudicatrice ha apprezzato che “L’inganno in un passo” sia nato con l’intento di tramandare la memoria di quei dolorosi eventi, con la consapevolezza di assumere un impegno civile autentico volto a scongiurare la rimozione del passato e a rifuggire dalla tentazione di cedere alle suggestioni ideologiche, alle ondate di odio e di sospetto che ancora oggi danno vigore al razzismo antisemita.