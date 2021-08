Libridamare, la rassegna si chiude con un concerto musicale che rivive il viaggio dantesco

Domani, 17 agosto alle ore 19, sul Sagrato della Basilica San Giuseppe ci sarà l’ultimo appuntamento con Libridamare, la rassegna letteraria promossa dal Circolo dei Lettori, dal Comune di Bisceglie e dalla Regione Puglia, con il sostegno dei Presìdi del Libro e di Universo Salute.

Il Circolo dei lettori-Presidio del libro di Bisceglie conclude la rassegna estiva ed inaugura le celebrazioni del centenario dell’opera Don Uva con un concerto musicale, curato dall’associazione Alter-Azione e volto a rivivere il viaggio dantesco attraverso un ensemble musicale. Sviluppato in tre parti, che ripercorrono idealmente le tre grandi cantiche della Commedia, il concerto prevede l’utilizzo di strumenti musicali differenti a cui è accompagnata la voce recitante.

“Il nostro Concerto-Spettacolo intende portare alla luce – commenta Clelia Sguera, curatrice del progetto musicale – alcuni dei tanti momenti in cui non solo la musica connota in maniera incisiva la Commedia, ma aiuta a contestualizzarla rispetto al tempo storico in cui Dante l’ha scritta e al mondo musicale in cui Dante si muoveva”.

Per accedere all’evento è necessario prenotarsi ed essere muniti di Green Pass. Per info e prenotazioni: cell 3474905226, circololettoribisceglie@gmail.com