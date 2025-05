Libridamare 2025 celebra il centenario di Ida Magli con Pierfranco Bruni 

Prosegue il ciclo di anteprime di Libridamare 2025, giunto alla sua tredicesima edizione, con un appuntamento dedicato al centenario della nascita di Ida Magli, una delle intellettuali più influenti del Novecento. A guidare il pubblico in questo omaggio sarà lo scrittore e saggista Pierfranco Bruni, in un incontro previsto per martedì 14 maggio alle ore 19:00 nella sala convegni di Universo Salute – Opera Don Uva a Bisceglie.

Ida Magli, antropologa, filosofa e scrittrice, ha lasciato un’impronta indelebile nel pensiero contemporaneo, offrendo strumenti critici fondamentali per comprendere la società moderna e riflettendo profondamente sull’identità europea. Il suo sguardo lucido e spesso controcorrente ha contribuito a stimolare un dibattito culturale vivo, soprattutto sul ruolo delle radici culturali nella costruzione dell’Europa.

Il tema che attraversa Libridamare 2025, “Scriventi di oggi che raccontano scriventi di ieri”, trova in questo incontro un esempio di continuità tra pensiero passato e presente. La proposta di dedicare un evento a Ida Magli è stata accolta con entusiasmo dagli organizzatori, su invito della presidente del Club per l’Unesco di Bisceglie, Pina Catino, consolidando una collaborazione già sperimentata con successo nelle edizioni precedenti.

L’evento è realizzato in condivisione con le associazioni Archeoclub Bisceglie, Stargate, Centro Studi Grisi, Accademia delle Culture e delle Scienze Internazionali, e la Libreria Vecchie Segherie Mastrototaro. Vanta inoltre il partenariato di Universo Salute e il patrocinio del Comune di Bisceglie.