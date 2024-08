Libri nel Borgo Antico, successo per la serata di anteprima. Il programma di oggi

Dopo il grandissimo successo della serata di anteprima, con lo spettacolo di Gianluigi Belsito dedicato ai 100 anni del Politeama Italia, la 15esima edizione di Libri nel Borgo Antico, festival letterario di Bisceglie, entra nel vivo, venerdì 30 agosto, con la prima serata e tanti ospiti che si alterneranno nelle diverse piazze del centro storico.

Alle ore 19, in Largo Castello, la kermesse sarà inaugurata dall’amatissimo scrittore best seller Matteo Bussola, che presenterà il suo ultimo romanzo “La neve in fondo al mare” (Einaudi). A seguire, alle ore 19.45, sarà la volta del commissario tecnico della nazionale maschile italiana di pallavolo Ferdinando De Giorgi: il tre volte campione del mondo presenterà il suo libro “Egoisti di Squadra” (Mondadori). Alle ore 20.30 il festival ospiterà un dialogo tra Gino Cecchettin ed Elisa Forte, giornalista de La Stampa, per raccontare del libro “Cara Giulia. Quello che ho imparato da mia figlia” (Rizzoli), uno dei tasselli di un più ampio progetto di educazione e sensibilizzazione contro la violenza di genere. Seguirà, alle 21.15, un videocollegamento in diretta del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Alle ore 22 una eccezionale conversazione tra due degli scrittori più amati dal pubblico: Maurizio De Giovanni e Diego De Silva. L’occasione è la presentazione del libro “Pioggia per i Bastardi di Pizzofalcone” (Einaudi). La serata sarà chiusa da un tavolo del “dopofestival” che vedrà diversi autori ospiti della kermesse confrontarsi sui temi d’attualità.

Ricca di ospiti la serata anche sul Porto Turistico. Alle ore 20.15 ci sarà Federica Cacciola, inconfondibile voce radiofonica, conosciuta anche per il suo celebre personaggio Martina Dell’Ombra, presenterà il suo nuovo libro “Amore e psycho” (HarperCollins Italia). Seguirà, alle ore 21, Davide Casaleggio, con “Gli algoritmi del potere” (Chiarelettere). La serata sarà chiusa da due presentazioni a tema sportivo: alle ore 21.45 il giornalista Massimo Zampini presenterà “Juventus. Un’ossessione italiana” (Baldini+Castoldi), mentre alle ore 22.30 il telecronista Carlo Pellegatti presenterà “C’è solo un Presidente” (Cairo). Si segnala anche, presso le Vecchie Segherie Mastrototaro, la presenza di Francesco Carofiglio, con “La Stagione Bella” (Garzanti), alle 21.10, e di Roberta Casasole, alle ore 21.40, con “Donne di Tipo 1” (Feltrinelli).

Per consultare il programma completo della prima serata e scoprire i nomi di tutti gli autori che si avvicenderanno nelle sei piazze del festival, è possibile visitare il sito: www.librinelborgoantico.it/30-agosto/.

Parallelamente, prenderà il via anche il programma de Il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro e scrittura creativa. Torna anche lo Scambialibro, uno degli spazi più longevi e frequentati in Puglia dove poter scambiare gratuitamente un vecchio libro con uno nuovo, oltre che le visite guidate nel centro storico curate dai bambini delle scuole elementari biscegliesi.