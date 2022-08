Libri nel Borgo Antico sbarca su Tiktok con il contest #LBAontheroad / DETTAGLI

Manca sempre meno all’inaugurazione della XIII edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico. Il Festival si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 31 agosto 2022, coinvolgendo autori, case editrici e appassionati che si ritroveranno nelle vie del borgo biscegliese.

Parte fondamentale per la riuscita del Festival sono, come ogni anno, i volontari: ragazzi dagli 11 ai 18 anni in paglietta e maglietta che partecipano all’organizzazione di tutto l’evento accompagnando gli autori, gestendo le piazze e vendendo i libri.

La novità assoluta di quest’anno è il contest Libri nel Borgo Antico on the road, reso possibile grazie al contributo di Confcommercio Bisceglie, che consiste nella realizzazione di brevi video dei volontari da caricare sul profilo Tik Tok della manifestazione (@librinelborgoantico). Per partecipare c’è tempo fino alla fine del Festival. In occasione della Cena en Blanc del 31 agosto (leggi qui), che chiuderà la manifestazione, i tre video che avranno ottenuto più like saranno proclamati vincitori, e vinceranno un buono da spendere in libreria.

IL PROGRAMMA COMPLETO È DISPONIBILE AL LINK www.librinelborgoantico.it/programma-edizione-2022/

