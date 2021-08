“Libri nel Borgo Antico” presenta ufficialmente alla città la dodicesima edizione

Si svolgerà questa sera, 4 agosto alle ore 19 al Porto Turistico di Bisceglie, la conferenza stampa di presentazione del Festival Letterario “Libri nel Borgo Antico“.

Per il dodicesimo anno Bisceglie ospita il Festival Letterario Libri nel Borgo Antico dal 26 al 30 agosto. Un’esperienza unica per gli appassionati di lettura e per quanti amano la bellezza senza tempo dei centri storici di Puglia. Nelle piazze della città vecchia, nell’ultimo fine settimana di agosto, il pubblico potrà incontrare 130 autori, conoscere 40 case editrici nazionali e regionali, e farsi coinvolgere dall’entusiasmo di 400 giovani volontari.

Fitto il cartellone 2021, pensato per incontrare l’interesse di un pubblico sempre più ampio. Narratori, saggisti, giornalisti, ma anche tanti personaggi dello spettacolo si alterneranno in piazza Castello dal 27 al 30 agosto. Il Festival avrà un prologo a Trani, in piazza Addazzi, con due degli scrittori più importanti della narrativa italiana. Il 26 agosto, Libri nel Borgo Antico dedicherà la serata a Dante Alighieri, a 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. La rassegna si chiuderà il 30 agosto con un convegno e uno spettacolo all’interno dell’Opera Don Uva.

Se vuoi partecipare al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico 2021, affrettati: le iscrizioni stanno per chiudersi. Compila il modulo che trovi su sito www.librinelborgoantico.it e consegnalo presso la sede dell’Associazione Borgo Antico, in via Cardinale Dell’Olio 66, dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 11 e dalle 17 alle 20.