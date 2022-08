Libri nel Borgo Antico ospita il BiblioCamper dell’Associazione Pugliese Editori

Farà tappa anche a Bisceglie, nei giorni della tredicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, l’ApeBiblioCamper di APE-Associazione Pugliese Editori: un mezzo attrezzato per diventare una libreria mobile che consentirà la consultazione, il prestito e l’acquisto dei volumi. Il “BiblioCamper” sarà parcheggiato su via Nazario Sauro, nei pressi di una delle sei piazze in cui si svolgeranno le conversazioni del festival letterario biscegliese.

«Siamo molto felici di poter ospitare quest’anno lo splendido progetto Libringiro, vincitore del bando “Programma straordinario 2020 in materia di Cultura e Spettacolo” della Regione Puglia», spiega Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «L’Associazione Pugliese Editori scende in strada per raggiungere direttamente il grande pubblico dei lettori e soprattutto dei non-lettori. Una grande mobilitazione collettiva, se si considera che APE rappresenta e riunisce ventotto case editrici, tutte con sede in Puglia, che vogliono così valorizzare quel patrimonio culturale immateriale costituito, appunto, dall’editoria pugliese, intesa sia in termini di operatori del settore che di autori talentuosi».

L’Associazione Pugliese Editori nasce nel 2010 per promuovere l’attività culturale delle case editrici appartenenti, tutelare la bibliodiversità che gli editori mettono in campo attraverso i propri cataloghi e le proprie linee editoriali, instaurare un rapporto di fiducia e di conoscenza con il proprio territorio, anche attraverso strumenti di promozione della lettura, con festival, presentazioni di libri, percorsi culturali attraverso varie forme e luoghi.

Gli associati APE sono: Adda editore, Besa Muci, Cacucci, Claudio Grenzi Editore, Collettiva edizioni, Editrice Rotas, Edizioni di Pagina, Falvision, Edizioni Gagliano, Gelsorosso, Giacovelli Editore, Giazira Scritture, Il Grillo, I Libri di Icaro, I Quaderni del Bardo, Kurumuny, L’arco e la corte, Les Flaneurs, Musicaos Editore, NowhereBooks, Pensa, Pietre Vive Editore, Progedit, Schena Editore, Terrarossa, Terra Somnia Editore, Vintage Editore, Wip edizioni.