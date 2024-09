Libri nel Borgo Antico, oggi la chiusura nel segno di San Francesco

La quindicesima edizione di Libri nel Borgo Antico ha fatto registrare numeri record di presenze, superando le aspettative degli organizzatori e i risultati ottenuti nelle precedenti annate. Oggi, lunedì 2 settembre, alle ore 19.45, presso Universo Salute – Opera Don Uva, sul Sagrato della Basilica di San Giuseppe, attesissima chiusura nel segno di San Francesco con il poeta Davide Rondoni e padre Guidalberto Bormolini, che presenteranno il volume “Vivere il Cantico delle creature. La spiritualità cosmica e cristiana di san Francesco” (Edizioni Messaggero Padova).

A seguire, alle ore 20.30, lo spettacolo teatrale “Frate Francesco, giullare di Dio” a cura de La Compagnia dei Teatranti, per la regia di Francesco Di Tondo: allestimento finale del laboratorio teatrale gratuito che negli scorsi mesi ha coinvolto la comunità biscegliese e alcuni degli ospiti di Universo Salute – Opera Don Uva. La supervisione artistica è di Enzo Matichecchia e Lella Mastrapasqua, Noemi Mazzola è la vocal coach, mentre le coreografie sono a cura della New Dance Academy di Grazia Di Pinto. Si ringraziano inoltre per la partecipazione gli operatori sanitari e del servizio riabilitativo di Universo Salute.

La serata è patrocinata dal Comitato nazionale per la celebrazione dell’ottavo centenario della morte di San Francesco d’Assisi, di cui è Presidente lo stesso Rondoni.