Libri nel Borgo Antico continua ad affollare il centro storico: il programma della terza serata

Anche ieri sera solo posti in piedi nelle piazze del centro storico biscegliese per la 15esima edizione di Libri nel Borgo Antico. Il festival letterario prosegue oggi, domenica 31 agosto, con la terza serata e tanti ospiti illustri.

Alle ore 19, in Largo Castello, si inizia con lo storico inviato Rai Antonio Caprarica, che presenterà “La fine dell’Inghilterra” (Sperling & Kupfer). A seguire, alle ore 19.40, spazio all’ironia con Luca Bianchini, che divertirà il pubblico parlando del suo ultimo romanzo “Il cuore è uno zingaro” (Mondadori). Alle ore 20.20 sarà la volta di Angelo Mellone, che presenterà in anteprima nazionale “Prima che ti svegli” (CartaCanta Editore). A seguire, alle ore 21, Marcello Veneziani dedicherà alla sua città natale, Bisceglie, il monologo inedito “Mi ritorni in mente (Amarcord, t’arrecóurde?)”. Si proseguirà poi con l’irriverenza di Giuseppe Cruciani e il suo “Via Crux” (Cairo) alle ore 21.40). La serata, alle ore 22.20, sarà chiusa da Rocco Tanica, comico e storico tastierista degli Elio e le storie tese, con il suo “Scritti scelti male” (La Nave di Teseo).

Ricca di ospiti la serata anche nelle altre piazze. Si segnala, tra le altre, alle ore 21.00, la presenza, sul Porto Turistico, della chef ed influencer Rosy Chin, con “Come piace a me” (Mondadori). Alle Vecchie Segherie Mastrototaro, alle ore 19.10, ci sarà Veronica Raimo con la sua ultima raccolta di storie brevi “La vita è breve, eccetera” (Einaudi). A seguire alcuni dei giallisti italiani più stimati, come Domenico Wanderlingh, Barbara Perna, Chicca Maralfa e Gabriella Genisi. I quattro autori, dopo la presentazione dei loro ultimi libri, saranno coinvolti, alle 21.40, in una tavola rotonda sul giallo italiano condotta dallo scrittore Paolo Regina.

Per consultare il programma completo della prima serata e scoprire i nomi di tutti gli autori che si avvicenderanno nelle sei piazze del festival, è possibile visitare il sito: www.librinelborgoantico.it/1-settembre/

Parallelamente, prenderà il via anche il programma de Il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro e scrittura creativa. Torna anche lo Scambialibro, uno degli spazi più longevi e frequentati in Puglia dove poter scambiare gratuitamente un vecchio libro con uno nuovo, oltre che le visite guidate nel centro storico curate dai bambini delle scuole elementari biscegliesi.