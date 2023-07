Libri nel Borgo Antico, aperte iscrizioni per il laboratorio teatrale gratuito di Gianluigi Belsito

Anche quest’anno, in collaborazione con il festival Libri nel Borgo Antico, il regista Gianluigi Belsito condurrà una serie di incontri di teatro che culmineranno con la messa in scena di uno spettacolo originale che aprirà la kermesse letteraria a fine agosto.

Il laboratorio, totalmente gratuito, si articolerà in una serie di appuntamenti settimanali in orario serale ed è destinato principalmente a chi non ha mai avuto esperienza di palcoscenico e ha sempre desiderato avvicinarsi a questa forma d’arte. Il primo incontro conoscitivo è previsto per lunedì 17 luglio, alle ore 20, nell’atrio del Castello Svevo di Bisceglie.

Per partecipare al laboratorio è necessario prenotarsi, inviando una mail a: ilteatrodelviaggio@gmail.com

Gianluigi Belsito è autore, regista e interprete con un’esperienza professionale ormai trentennale nel campo dello spettacolo. Direttore Artistico della compagnia Teatro del Viaggio, ha incanalato il proprio stile registico verso iniziative culturali che utilizzano spazi scenici inconsueti, come castelli, musei, boschi, parchi archeologici, reinterpretando i classici per adattarli a scenografie naturali e modalità itineranti di fruizione.