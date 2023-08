Libri nel Borgo Antico a Bisceglie: il programma della prima serata

Dopo il successo della rappresentazione teatrale di anteprima dedicata al Piccolo Principe, per la regia di Gianluigi Belsito, la 14esima edizione di Libri nel Borgo Antico, festival letterario di Bisceglie, entra nel vivo con la prima serata e tanti ospiti che si alterneranno nelle diverse piazze del centro storico.

Alle ore 20, in Piazza Castello, la kermesse sarà inaugurata con un videomessaggio del Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, più volte in passato ospite del festival biscegliese, e da un videocollegamento con Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia.

A seguire, alle ore 20.45, sarà la volta di Giorgio Minisini, campione del nuoto artistico italiano e due volte medaglia d’oro ai Mondiali di Budapest nel 2022, che presenterà al pubblico la sua autobiografia “Il Maschio” (Sperling&Kupfer). Alle 21.30 salirà sul palco il critico e giornalista Luca Sommi, per parlare del libro “La bellezza. Istruzioni per l’uso” (Baldini + Castoldi): un invito a cercare la bellezza dentro al nostro infinito patrimonio culturale. Alle ore 22.15 sarà invece il turno di Diego De Silva, amico del festival e creatore del personaggio di Vincenzo Malinconico, ormai amatissimo anche grazie alla serie tv a lui dedicata, in cui è interpretato da Massimiliano Gallo. Il suo ultimo romanzo è “Sono felice, dove ho sbagliato?” (Einaudi). La chiusura della prima serata, alle ore 23, sarà affidata a Gabriella Genisi, che racconterà il suo “L’angelo di Castelforte” (Rizzoli), con protagonista la carismatica Chicca Lopez, giovane e intraprendente marescialla dei carabinieri appassionata di moto.

Sul Porto Turistico, rispettivamente alle ore 20.10 e 20.40, saranno ospiti, tra gli altri, Andrea Nicastro, giornalista e inviato speciale, autore de “L’assedio. Il romanzo di Mariupol” (Solferino), e Mons. Dario Viganò, che presenterà il saggio “Papi e Media” (Il Mulino). Per consultare il programma completo della prima serata e scoprire i nomi di tutti gli autori che si avvicenderanno nelle sei piazze del festival, è possibile visitare il sito: www.librinelborgoantico.it/25-agosto/.

Parallelamente, prenderà il via anche il programma de Il Borgo dei Piccoli, organizzato con Abbraccio alla Vita e Zonaeffe nell’atrio del Castello Svevo della città, con letture dedicate, laboratori d’arte, yoga, teatro e scrittura creativa. Torna anche lo Scambialibro, uno degli spazi più longevi e frequentati in Puglia dove poter scambiare gratuitamente un vecchio libro con uno nuovo, oltre che le visite guidate nel centro storico curate dai bambini delle scuole elementari biscegliesi.