Libri nel Borgo Antico 2023, ancora poche settimane per le iscrizioni dei volontari

Proseguono i preparativi per la quattordicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, che si svolgerà a Bisceglie dal 25 al 27 agosto 2023. Rimangono poche settimane di tempo per iscriversi come volontari, da sempre cuore pulsante del festival letterario con la loro presenza vitale e festosa. Il 5 agosto, infatti, scade il termine per la presentazione dei moduli.

Per partecipare, basta cliccare su link www.librinelborgoantico.it/i-volontari/, dal quale sarà possibile stampare il modulo di adesione (in fondo alla pagina, si trova il modulo per volontari maggiorenni e quello per volontari minorenni), che dovrà essere compilato e consegnato alla segreteria del festival (via Cardinale Dell’Olio 66, dal lunedì al venerdì, dalle 16,30 alle 19,00).

Di anno in anno, sull’onda del successo sempre crescente del festival, la platea dei volontari si è allargata costantemente, fino a coinvolgere circa 400 ragazze e ragazzi. La loro paglietta, abbigliamento semplice e tradizionale che richiama il copricapo dei contadini, è uno dei tanti simboli di superamento delle differenze sociali: i volontari sono uguali e con uguale opportunità accedono all’organizzazione dell’evento.

È soprattutto grazie al loro impegno e al loro entusiasmo se il festival può garantire un’eccellente accoglienza agli autori e agli ospiti che raggiungono Bisceglie in quei giorni.