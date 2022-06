Libri nel Borgo Antico 2022, aperte le iscrizioni per i volontari / DETTAGLI

Proseguono i preparativi per la tredicesima edizione di Libri nel Borgo Antico, che si svolgerà a Bisceglie dal 26 al 29 agosto 2022. A poco più di due mesi di distanza dall’evento, si aprono ufficialmente le iscrizioni per i volontari, da sempre cuore pulsante del festival letterario con la loro presenza vitale e festosa.

È possibile scaricare il modulo di iscrizione dal link www.librinelborgoantico.it/i-volontari/. Il modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere consegnato presso la sede dell’Associazione “Borgo Antico” in via Cardinale Dell’Olio 66 (infotel: 3926012185) nei seguenti orari: 9-12 e 17-19:30 dal lunedì al venerdì (giovedì solo mattina).

«Di anno in anno, sull’onda del successo sempre crescente del festival, la platea dei volontari si è allargata costantemente, fino a coinvolgere circa 400 ragazze e ragazzi. La loro paglietta, abbigliamento semplice e tradizionale che richiama il copricapo dei contadini, è uno dei tanti simboli di superamento delle differenze sociali: i volontari sono uguali e con uguale opportunità accedono all’organizzazione dell’evento», afferma Sergio Silvestris, presidente di Associazione “Borgo Antico”. «È soprattutto grazie al loro impegno e al loro entusiasmo se il festival può garantire un’eccellente accoglienza alle migliaia di autori e di ospiti che raggiungono Bisceglie in quei giorni».