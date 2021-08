Libri nel Borgo Antico 2021: torna lo “Scambialibro”, prosegue collaborazione con Avis Bisceglie

Torna a Bisceglie per la dodicesima edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico lo “Scambialibro”: la più grande raccolta di libri da scambiare del Sud Italia. L’iniziativa permette a tutti di scambiare liberamente e gratuitamente i libri già letti con altri volumi. “L’idea – spiegano gli organizzatori – è di creare un circuito virtuoso di lettura. Insieme alla vendita dei libri in presentazione, pensiamo che ciascuno abbia la possibilità di trovare nuove proposte e di mettere in circolo le proprie esperienze culturali”.

Continua nel frattempo la collaborazione con l’Avis di Bisceglie. Quanti si recheranno a donare sangue nella sede di via Lamarmora 6, avranno un pass per assistere alle presentazioni degli autori di Largo Castello e cofanetti di libri. Avis e Borgo Antico invitano i cittadini a compiere un gesto nobile e solidale soprattutto data la carenza di sangue dei gruppi “A” e “0″.

Per donare è possibile prenotare telefonicamente tramite la linea Whatsapp al numero 3460527760 nei giorni che precedono il Festival. Nelle giornate di donazione di sabato 21 e lunedì 23 agosto si sono prenotati per la donazione di sangue 57 donatori tra soci AVIS e nuovi, per un totale di 33 sacche di sangue raccolte (20 sacche sabato e 13 lunedì)

“Purtroppo l’emergenza per carenza di sangue dei gruppi A e 0 non è ancora rientrata e pertanto – spiegano dall’AVIS – stiamo continuando ad attivarci per chiamare i nostri soci con questi gruppi sanguigni, sia per le donazioni del 28 e 30 agosto, che per le successive”.