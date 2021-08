Libri nel Borgo Antico 2021, il programma della seconda giornata del Festival

La seconda serata della XII edizione del Festival Letterario Libri nel Borgo Antico si preannuncia intensa e ricca di ospiti di grande interesse nazionale.

Quest’oggi, sabato 28 agosto, sul palco di Largo Castello a Bisceglie, a partire dalle 19:30, Elvira Serra presenterà il suo Tutto da Vivere (Solferino).

A seguire, alle 20:15 spazio all’appuntamento con Enzo Iacchetti con Non è un Libro (self publishing).

Alle 21:00 Giancarlo De Cataldo presenterà Il suo Freddo pianto. Un caso per Manrico Spinori (Einaudi).

Successivamente, alle 21:45, avrà luogo l’evento spettacolo di Vincenzo Mollica con Fabio Frizzi “Prima che dimentichi tutto”.

Chiuderà la serata alle 23:00 Sergio Cammariere con Libero nell’aria (Rizzoli) con Cosimo Damiano Damato.

Fra gli autori sul palco del porto turistico, alle 21:00 Davide Grittani con La bambina dagli occhi di oliva (Arkadia) e alle 22:00 Chiara Francini con Il cielo stellato fa le fusa (Rizzoli).

Torna anche Il Borgo dei Piccoli dalle 18:00 con la presentazione del libro di Giacomo Nanna “Amis e il chicco incantato”. Un’ora dopo lettura ad alta voce e drammatizzazione in inglese di alcuni tra i più belli albi illustrati a cura di Silvia Cappa. Dedicato a bambini di tutte le età.

Nel rispetto delle normative antiCovid e a maggiore tutela del pubblico e di tutti i partecipanti al Festival Letterario Libri nel Borgo Antico, per partecipare alle presentazioni dei libri è necessario effettuare la registrazione (on line al sito www.librinelborgoantico.com per le presentazioni di Largo Castello e in presenza piazza Duomo, piazza Tre Santi, Largo Piazzetta e Porto Turistico). È inoltre necessario presentare all’ingresso delle piazze, il certificato verde di avvenuta vaccinazione o l’esito negativo di un tampone effettuato nelle 48ore precedenti.

Per ogni informazione sul programma, sugli eventi o sulle modalità di partecipazione è possibile consultare il sito www.librinelborgoantico.com o chiamare lo 080.396.09.70.

Foto: Rosmara Visentini