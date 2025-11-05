Libri, benessere, musica: gli appuntamenti di novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un mese di incontri, letture e musica attende il pubblico delle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie. La libreria, anche a novembre, conferma la propria vocazione a essere luogo di cultura viva e condivisa, capace di intrecciare voci, linguaggi e generazioni diverse.

Il calendario delle attività si apre e si chiude all’insegna del dialogo e dell’ascolto, tra grandi nomi della letteratura contemporanea, laboratori per i più piccoli, rassegne teatrali e appuntamenti musicali in collaborazione con il festival Anima Mea.

Venerdì 7 novembre, ore 18.00, la filosofa e saggista Virginia De Micco inaugura il mese con “L’inquietante intimità. Legami e fratture nei transiti migratori”, un dialogo sul tema dell’identità e dell’appartenenza, con Eva Pinna e Onofrio Depalma. Si prosegue poi giovedì 13 novembre, ore 19.00, con Matteo B. Bianchi, che presenterà “Il romanzo che hai dentro” (Mondadori), un libro che parla a chi ama le storie e sogna di raccontarle, invitando i lettori a scoprire la propria voce narrativa.

Sabato 15 novembre, ore 19.00, invece, arriva alle Vecchie Segherie Elena Stancanelli con “La gioia di ieri”, romanzo che indaga con sguardo lucido e partecipe la fragilità del nostro tempo. Dialoga con lei Ilenia Caito. Appuntamento giovedì 20 novembre, ore 19.00, protagonista sarà Pierpaolo Martino con “Scritti dal basso, dieci bassisti tra jazz e letteratura”, un saggio che intreccia musica e parole, indagando la potenza del basso come strumento narrativo. Presenta Giacomo Fronzi, con la partecipazione di Fanny Francesca Cavone.

Mercoledì 26 novembre, ore 19.00, Lorenzo Marone torna a Bisceglie con “Ti telefono stasera”, un romanzo che riflette con ironia e malinconia sulla memoria, sui legami e sul tempo che scorre. Venerdì 28 novembre, ore 19.00, chiuderà il mese la redazione di Psicoadvisor con “Lascia che la felicità accada”, un incontro dedicato al benessere interiore e alle relazioni affettive, per imparare ad accogliere la felicità come gesto consapevole.

Accanto agli incontri con gli autori, si aggiungono poi le iniziative collaterali che arricchiscono l’offerta culturale delle Vecchie Segherie Mastrototaro. Sabato 8 novembre, ore 18.00, torna “Hotel Autunno”, una lettura interattiva con merenda e attività ludiche dedicata ai bambini dai 4 ai 7 anni. Martedì 11 novembre, ore 19.00, nuovo appuntamento con il gruppo di lettura Trucioli, guidato da Ilenia Caito, che questo mese esplorerà “Destinazione errata” di Domenico Starnone (Einaudi).

Venerdì 14 novembre, ore 20.00, spazio alla rassegna teatrale Singolariporterà in scena “Il nonno di me nonno bisnonno de suo nonno” di e con Antonio Del Giudice. Martedì 18 novembre, ore 20.30, spazio alla musica con “Anima Mea – Le voci umane”, concerto dell’Ensemble Orfeo Futuro (Puglia). Sabato 22 novembre, ore 20.30, il Duo Riga – formato da Riccardo Calogiuri e Gabriella Lubello – propone un concerto dal titolo “Concerto del Duo Riga”, tra virtuosismo e intimità sonora. Infine, domenica 30 novembre, ore 10.00, si terrà il Torneo di Yu-Gi-Oh!, appuntamento imperdibile per gli appassionati di giochi di carte e strategia.