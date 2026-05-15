“Letture al buio”: la prima edizione di un viaggio sensoriale tra parole, arte ed emozioni

La forza della narrazione incontra il potere dei sensi nell’iniziativa “Letture al buio”, esperienza immersiva, ideata da Compagniaurea APS e realizzata dal Gruppo di Lettura “La Leggerezza”, coordinato da Antonio Pasquale.

La prima edizione dell’evento si terrà sabato 16 maggio presso l’Opificio delle Arti “Aurea Factory”. Un appuntamento dedicato a chi desidera lasciarsi sorprendere dalla potenza evocativa della lettura e dall’incontro tra arte, voce e sensibilità.

L’iniziativa propone un percorso capace di coinvolgere tutti i sensi: la lettura si trasforma in esperienza viva e condivisa, dove il “buio” diventa spazio di ascolto, immaginazione e percezione. Attraverso voci, suoni, suggestioni tattili e atmosfere evocative, i partecipanti saranno guidati in una dimensione sospesa tra teatro e letteratura, lasciandosi trasportare dalle voci di Ilaria Di Benedetto e Giorgio Nathan Preziosa, lungo questo itinerario emozionale.

A rendere ancora più intensa l’esperienza sarà la mostra d’arte con esposizione curata da Iolanda Maria La Notte, pensata come estensione visiva e sensoriale del percorso narrativo. “Letture al buio” nasce con l’obiettivo di restituire centralità all’ascolto e alla percezione, invitando i partecipanti a vivere la parola non soltanto come testo, ma come esperienza totale capace di attraversare emozioni, memoria e immaginazione.