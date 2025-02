Lettura e sapori con Stefania De Toma alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un evento che trasforma il legame tra cibo e letteratura in una narrazione ricca di sorprese e curiosità. Questa sera, alle ore 20:00, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Stefania De Toma, guida turistica, per un incontro intitolato “Dalla mela di Eva al baccalà di Robinson Crusoe: Tra il serio e… l’aceto”.

Il pubblico sarà guidato in un viaggio che intreccia storie culinarie e testi per esplorare il modo in cui il cibo si intreccia con le emozioni, i miti e la cultura. Non si tratta solo di una lettura, ma di un’esperienza multisensoriale che mescola ironia, sapienza e gusto.

Il cibo, dunque, sarà il fil rouge dell’incontro, in cui i presenti potranno imparare aspetti nuovi, ma anche vedere sfatati alcuni luoghi comuni.

Questa serata rappresenta un invito a guardare al cibo sotto una nuova luce: quella della letteratura. È un’occasione imperdibile per gli amanti delle parole e della buona tavola.