Leonardo Trione al Prendi Luna book & more per presentare il suo ultimo libro

Il caffè letterario Prendi Luna book & more a Bisceglie ospita oggi, 2 maggio (ore 19:30,) Leonardo Trione – psicologo e docente che presenta al pubblico il suo ultimo libro: “Educare all’amore oggi” edito da Edizioni Segno.

L’essenza dell’amore coniugale consiste nel donarsi anima e corpo. La fede cristiana proclama una nuova dignità del corpo e una rinnovata capacità di amare: su questi temi, e su quelli che Giovanni Paolo II affrontò durante il suo pontificato, si fonda la profonda riflessione sull’amore sponsale che permea il libro di Leonardo Trione; ce ne parla l’Autore in compagnia di Don Franco Lorusso (parroco e assistente spirituale consultorio Epass); modera l’incontro letterario il Dott. Sergio Ruggieri, consulente familiare. Leonardo Trioneè nato a Bisceglie nel 1968, è sposato ed è padre di cinque figli. Laureato in psicologia clinica e scienze religiose, con la moglie Mariella ha fondato la comunità “Arca dell’Alleanza” impegnata nell’ascolto e nella promozione di corsi di formazione per fidanzati e sposi e nella diffusione della cultura dell’affido e dell’adozione.