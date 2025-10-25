L’ensemble catalano Astrolabi fa tappa a Bisceglie per il festival Anima Mea

L’ensemble catalano Astrolabi farà tappa a Bisceglie stasera, 25 ottobre alle ore 18.30, nelle Vecchie Segherie Mastrototaro, per un nuovo appuntamento del festival Anima Mea: un concerto, intitolato «Gioia!», per una rappresentazione degli affetti in musica tra Sedicesimo e Diciottesimo secolo.

Formazione ad organico variabile per l’occasione composta da Timothé Bougon (baritono e violino barocco), Guillem Gironès (violoncello e clavicembalo), Gisèle Lopez (violino barocco) e Jordi Gironès (tiorba e chitarra barocca), Astrolabi è un ensemble di musica da camera fondato nel 2007, specializzato nell’esecuzione di musica barocca con strumenti e criteri storici.

Esibitosi in diversi festival in Catalogna, Francia, Spagna e America Centrale, Astrolabi propone repertori musicalmente vari, facendo rivivere opere dimenticate e di raro ascolto, come in questo programma a tema che vuol essere un omaggio alla gioia di vivere sulle note di Maruzio Cazzati, Giovanni Battista Bassani, Marco Uccellini, Giuseppe Maria Jacchini, Francesco Provenzale, Salomone Rossi e Joseph Bodin de Boismortier.