“Legni sacri”: a Bisceglie una serata tra filosofia, artigianato e musica

Un appuntamento fuori dagli schemi è in programma oggi, 28 gennaio alla Falegnameria Simone, pronta ad accogliere il pubblico per “Legni sacri”, un evento capace di unire riflessione, manualità e suggestioni artistiche. L’iniziativa è organizzata dal Rotary Club Bisceglie e si propone di coinvolgere i presenti in un’esperienza culturale intensa e originale.

Protagonisti della serata saranno il filosofo Matteo Losapio e l’ebanista ed esperto cultore del legno Mauro Simone, che accompagneranno il pubblico in un percorso di dialogo tra pensiero e materia, simbolo e lavoro artigiano. A condurre l’incontro sarà Mauro Pedone.

L’evento sarà impreziosito da intermezzi musicali con la partecipazione del soprano Marzia Pedone, Sara Simone al violino ed Emanuele Petruzzella al pianoforte, per un intreccio armonico tra parole, suoni e legno. L’appuntamento è fissato per le ore 19.45. L’ingresso è libero.