L’educazione nell’era digitale: Pellai e Tamborini alle Vecchie Segherie Mastrototaro

Un incontro dedicato a uno dei temi più urgenti del nostro tempo: l’educazione dei figli nell’era del digitale verso una crescita autentica, libera e consapevole. Oggi, 17 gennaio, alle 18.30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano Alberto Pellai e Barbara Tamborini per la presentazione del libro “Esci da quella stanza” (Mondadori).

Essere genitori competenti, capaci di “allenare” i figli alla vita, non è mai stato semplice. Ma oggi, in un mondo dominato dall’attrazione magnetica esercitata dal digitale e dallo smartphone, la complessità è aumentata in modo esponenziale.

Da un lato ci sono gli adulti, con il loro progetto educativo e il desiderio di offrire strumenti solidi per diventare grandi; dall’altro un sistema che, rivolgendosi ai più giovani, intercetta fragilità e vulnerabilità, trasformandole in occasioni di profitto e manipolazione.

Il risultato è sotto gli occhi di tutti: bambini e ragazzi sempre più chiusi nelle proprie stanze, risucchiati da piattaforme online accessibili senza limiti e senza mediazione adulta. Un luogo apparentemente rassicurante, ma che rischia di impoverire le esperienze fondamentali della crescita.

Da anni impegnati sul fronte educativo, Alberto Pellai e Barbara Tamborini invitano genitori, insegnanti e adulti a fermarsi, riflettere e cambiare rotta. La loro proposta parte da una convinzione chiara: sostenere davvero lo sviluppo delle giovani generazioni significa arginare la pervasività con cui il digitale ha invaso la loro vita quotidiana. In questo percorso, due esperienze risultano decisive: il gioco e la socializzazione.

Analizzando con lucidità e spirito critico il modo in cui il mondo online ha trasformato – e spesso stravolto – queste dimensioni essenziali, Pellai e Tamborini offrono indicazioni concrete per affrontare una delle sfide educative più cruciali di oggi: aiutare un figlio a uscire dalla propria stanza. Perché solo varcando quella soglia, e tornando a confrontarsi con la realtà, la fatica e le relazioni vere, è possibile riscoprire la bellezza e la libertà di diventare sé stessi.

Alberto Pellai è medico, psicoterapeuta dell’età evolutiva e ricercatore presso l’Università degli Studi di Milano. Autore di numerosi bestseller di parenting e psicologia, è una delle voci più autorevoli del panorama educativo italiano. Dal 2010 cura su Famiglia Cristiana la rubrica settimanale “Essere genitori”.