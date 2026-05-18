Le Vecchie Segherie Mastrototaro tra le dieci librerie “Straordinarie” d’Italia

Prestigioso riconoscimento nazionale per le Vecchie Segherie Mastrototaro, selezionate tra le dieci librerie finaliste del premio Straordinaria, la prima iniziativa ideata da Associazione Librai Italiani per valorizzare le librerie che si distinguono non solo come punti vendita, ma come autentici presìdi culturali e sociali capaci di creare comunità e relazioni sul territorio.

La cerimonia di premiazione si è svolta sabato 16 maggio al Lingotto Fiere, nell’ambito della 38ª edizione del Salone Internazionale del Libro di Torino. Un risultato che conferma il dinamismo culturale pugliese: il primo premio assoluto è stato infatti assegnato alla Libreria Idrusa.

A rendere ancora più significativo il concorso è stata la partecipazione diretta dei lettori: oltre 10mila persone in tutta Italia hanno votato online le librerie del cuore, contribuendo alla selezione delle finaliste.

La presenza a Torino ha rappresentato per la libreria biscegliese anche un’importante occasione di promozione culturale. All’interno dello stand istituzionale della Regione Puglia, curato da Puglia Culture, lo staff delle Vecchie Segherie Mastrototaro ha presentato 42 Gradi – Idee Sostenibili, il festival che negli anni ha affrontato temi legati all’ambiente, al futuro e alla sostenibilità attraverso libri, incontri e approfondimenti.

Le storie e la promozione della lettura rappresentano il cuore delle attività della libreria, che ospita stabilmente iniziative di rilievo nazionale come Premio Strega con il progetto “Stregherie” e DigithON, oltre agli incontri culturali collegati a Libri nel Borgo Antico.

In collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie, la libreria promuove inoltre il gruppo di lettura “Trucioli”, coordinato da Ilenia Caito, che ogni mese anima gli spazi delle Segherie con incontri e confronti dedicati ai libri.

«Quest’anno abbiamo vissuto il Salone del Libro di Torino da protagonisti di un racconto che costruiamo giorno dopo giorno nella nostra città e in tutta la Puglia – ha dichiarato Viviana Peloso –. Essere tra le dieci librerie “straordinarie” d’Italia è un riconoscimento enorme al valore del lavoro quotidiano. Torniamo a Bisceglie con nuove energie, relazioni e storie da condividere».