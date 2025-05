Le Vecchie Segherie Mastrototaro svelano il ricchissimo calendario di eventi a maggio

Un mese ricco di incontri, riflessioni e narrazioni coinvolgenti: maggio 2025 si preannuncia imperdibile per i lettori grazie al fitto calendario di presentazioni organizzate dalla libreria Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie.

Il programma comprende voci autorevoli e autori affermati nella scena letteraria nazionale: romanzi, testimonianze civili e letteratura d’impegno si alterneranno in una rassegna pensata per stimolare il dialogo e arricchire la comunità attraverso i libri.

Il programma prenderà il via martedì 6 maggio, alle 19:30, con Ciro Cacciola, che presenterà “Il ragazzo dai pantaloni rosa” (Graus) in dialogo con Giuliana Ippolito. Si tratta di un romanzo profondo e toccante, che affronta i temi dell’identità, dell’adolescenza e del cyberbullismo. L’incontro è realizzato in collaborazione con il Comune di Bisceglie.

Giovedì 8 maggio, alle 19:30, toccherà ad Antonella Lattanzi con “Capire il cuore altrui” (HarperCollins): una riflessione su Emma Bovary, iconica protagonista del celebre romanzo di Gustave Flaubert, come simbolo del desiderio. L’incontro, organizzato con il Circolo dei Lettori di Bisceglie, sarà moderato da Alice Scolamacchia.

Il giorno seguente, venerdì 9 maggio, ore 19:30, sarà la volta di Teresa Ciabatti, che con il suo nuovo romanzo “Donnarègina” (Mondadori), trasforma l’intervista di una giornalista a un superboss, o’ Nasone, in un incontro in cui emerge la vulnerabilità dell’animo umano. L’autrice dialogherà con Francesco Bombini.

Martedì 13 maggio, alle 19:30, arriverà Roberto Cotroneo con “La nebbia e il fuoco” (Feltrinelli): un viaggio nel tempo e nella memoria tra letteratura e introspezione. L’incontro sarà moderato da Luciano Gigante.

Molto atteso anche l’incontro di mercoledì 14 maggio, che vedrà protagonisti Ilaria Salis e Ivan Bonnin con “Vipera” (Feltrinelli), un libro potente e attuale che racconta il periodo in carcere di Ilaria Salis, lasciando un messaggio di speranza per una spinta collettiva all’azione. L’evento, realizzato in collaborazione con ANPI Bisceglie, ARCI e il Comitato 80voglia di Liberazione, sarà introdotto da Valeria Ricchiuti e Pasquale Ciocia. L’appuntamento è alle 19:30.

Sabato 17 maggio, alle 18:00,un nuovo appuntamento con la lettura interattiva per i più piccoli. L’iniziativa, curata da Flavia Tridente, Letizia Rigante e Valentina Sasso, prevede la lettura di “Nina e la gemma della rabbia” accompagnata da una gustosa merenda. All’evento si accede su prenotazione.

Giovedì 22 maggio, ore 19:00, Maria Giulia Dell’Olio presenterà “Aspettando Foucault” (Edizioni Laterza), un’opera intensa e originale. Il giorno successivo, venerdì 23 maggio, dalle 19:30, Marina Pierri condurrà i lettori nei misteri di “Gotico salentino” (Einaudi), un’opera che intreccia storia, riscatto femminile e legami familiari. La moderazione sarà a cura di Anna Puricella.

Il calendario del mese proseguirà martedì 27 maggio, quando Rosa Anna Asselta e Luciana Stella parleranno del progetto “Il ritorno dei Dauni”. L’evento è organizzato in collaborazione con il Circolo dei Lettori di Bisceglie e inizierà alle 18:30.

Giovedì 29 maggio, alle 19:30, Alfonso Guida sarà ospite della libreria con “Diario di un autodidatta” (Guanda), un’autobiografia in versi che cattura e sorprende. A dialogare con lui saranno Vincenza Di Schiena e Maurizio Evangelista.

Il mese si chiuderà venerdì 30 maggio, ore 19:00, con un appuntamento di forte impatto civile: Giovanni Impastato presenterà “Mio fratello. Tutta la vita con Peppino” (LibreriaPienogiorno), il racconto intimo e coraggioso della figura di Peppino Impastato, icona della lotta contro la mafia. L’incontro è realizzato in collaborazione con ARCI, Libera, Città di Bisceglie e Avviso Pubblico, e sarà moderato da Mauro Papagni.

Il cartellone di maggio alle Vecchie Segherie Mastrototaro è pensato per chi crede nel potere delle storie e nella necessità di pensare, in uno spazio aperto al dialogo, all’ascolto e alla scoperta. Letteratura, storia, giustizia e appartenenza: ogni incontro sarà un’occasione per avvicinarsi, con curiosità e spirito critico, al nostro tempo.