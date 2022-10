Le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano lo spettacolo “Eros nel tempo e nei tempi”

Questa sera, 10 ottobre alle ore 20:30, le Vecchie Segherie Mastrototaro ospitano lo spettacolo “Eros nel tempo e nei tempi”.

“Eros, inteso come Amore – parlano gli organizzatori – è un’ottima occasione per accogliere la realtà senza scappare, ma abitandola e avendo il coraggio di fare delle Scelte, un passo alla volta”. L’evento, di e con la dottoressa Eleonora Celestino, vedrà come interpreti: Cindy Gjergji, Graziosa Altamura, Girolamo Spagnoletti, Michelangelo Camero, Lucia Di Ceglie, voce Annalisa Andriani, pianoforte Domenico Bello. Prevista inoltre la partecipazione delle istruttrici della Ginnastica Ritmica Iris: Alessandra Celestino, Lucia Andriani, Sara Musco e Dalila Losito Audio. Presenta Doriana Di Pinto.

Per info 0808091021 e info@vecchiesegherie.it