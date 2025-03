Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono i più piccoli con le “lettura interattive” / VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, polo culturale tra i più attivi in Puglia nella diffusione della lettura e della cultura, trecentosessantacinque giorni l’anno, è una casa accogliente anche per i più piccoli: per tutti quei giovanissimi lettori che si stanno affacciando a un meraviglioso mondo fatto di storie sorprendenti e personaggi indimenticabili. Grazie all’idea di due collaboratrici della libreria biscegliese, Letizia Rigante e Flavia Tridente, tantissimi bambini hanno affollato le Vecchie Segherie Mastrotoaro per partecipare a una emozionante e divertente “lettura interattiva”.

Alla base di questo pomeriggio ricchissimo, tra giochi, caccia al tesoro e merenda, il libro per l’infanzia “Una zuppa di sasso”. Un racconto con protagonista un vecchio lupo in cerca di ospitalità, che troverà un ottimo pasto caldo, ma anche la compagnia degli animali del villaggio, inizialmente intimoriti dalla presenza di un animale frettolosamente giudicato “pericoloso”. Durante una grande cena tutti insieme i pregiudizi di ognuno lasceranno spazio a un nuovo senso di solidarietà e amicizia. Uno splendido racconto che parla della capacità di unire, di stare insieme, di creare una comunità, proprio come quella che le Vecchie Segherie Mastrotoraro hanno creato negli anni attorno ai libri e al piacere della lettura.

I bambini, grazie alla lettura ad alta voce, sviluppano un atteggiamento positivo verso i libri, mantenendo anche da adulti lo stimolo a leggere con piacere, e acquisiscono fin da subito un vocabolario più ricco e variegato. Ascoltare storie raccontate da altri aiuta infatti a sviluppare la creatività, la fantasia e permette di aprire gli occhi su nuovi orizzonti. Nell’ascoltare storie, il bambino impara a riconoscere e gestire le proprie emozioni e si allena a immedesimarsi negli altri. Nella convinzione che il libro sia uno degli strumenti più efficaci per promuovere l’equità sociale, favorire lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo dei bambini e migliorare le loro abilità linguistiche.