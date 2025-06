Le Vecchie Segherie Mastrototaro accolgono Elvira Serra con il suo ultimo romanzo / VIDEO

Gli eventi di giugno sulla terrazza delle Vecchie Segherie Mastrototaro si inaugurano con la scrittrice e giornalista Elvira Serra, tornata in città per presentare il suo ultimo romanzo – “Le voci di via del Silenzio”, edito da Solferino, in dialogo con Luca Cerullo. Quella raccontata da Serra è la storia di un incontro fuori dal tempo, quello tra un giovane giornalista e una donna che ha scelto il silenzio del chiostro dopo una vita sotto i riflettori, vissuta come inviata speciale del Corriere della Sera. Ma ciò che inizia come un’intervista destinata a diventare un podcast si trasforma presto in un confronto profondo.

Alle origini del romanzo c’è una trasferta avvenuta alla fine del 2022, un reportage realizzato da Serra dal monastero di clausura dell’isola di San Giulio, sul lago d’Orta. Qualcosa di quell’esperienza le è rimasta dentro, così come le storie delle monache conosciute in quell’occasione. Medici, architette, avvocate, professioniste che, ad un certo punto della loro carriera, hanno lasciato tutto per una prospettiva completamente diversa.

Chi ha imparato a conoscere Serra dai suoi articoli sul Corriere della Sera o dai suoi precedenti romanzi, riconoscerà alcuni temi ricorrenti, ma soprattuto ritroverà nella figura di Giulia Belgioioso la sua passione per il giornalismo, la sua sensibilità, l’interesse nell’adottare punti di vista differenti. Il suo ultimo romanzo interroga i personaggi, ma anche i lettori, sui motivi delle scelte che compiamo nel corso della vita, sugli egoismi o sulle passioni che le motivano, sulla nostra idea di felicità e sul coraggio che ci vuole per cambiare vita quando ne sentiamo il bisogno e l’urgenza.