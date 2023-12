“Le tessitrici”, dal telaio al linguaggio dell’informatica / Intervista a Loreta Minutilli

Presentato alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie, in un dicembre ricolmo di appuntamenti culturali, il libro “Le tessitrici”, edito da effequ, della giovane autrice Loreta Minutilli.

Un libro che, partendo dalle addette al telaio, lavoratrici del ricamo e dell’artigianato dei tempi lontani, giunge al mondo della programmazione e dell’informatica con sullo sfondo, anzi, in primissimo piano la donna.



Un libro che descrive un lavoro certosino che si tramanda, che si affina e che sfocia in un presente in cui aghi e seta danno spazio a codici e reti telematiche. Ma le donne devono faticare più degli uomini in quest’arte?



E dalle operaie del telaio si passa alle moderne tessitrici. Minutilli ci spiega chi, a suo avviso, detenga questo ruolo nella moderna attualità.