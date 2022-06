Le Sorelle Lestrano tornano a Bisceglie ospiti del Circolo Unione

Le Sorelle Lestrano torneranno ad esibirsi a Bisceglie stasera, 18 giugno alle ore 19 nel salone del Circolo Unione. Dopo il sold-out registrato a Bari nel mese di maggio, il gruppo “en travesti” composto da Michele Camero, anche regista, Giuliano Porcelli e Mauro Pedone, proporrà un nuovo spettacolo tra ironia, musica e solidarietà.

In compagnia delle Sorelle Lescano, gruppo nato per gioco dal desiderio di parodiare le notissime sorelle del Trio Lescano, nei cui panni sono ironicamente entrati i tre “artisti” biscegliesi, si potranno ascoltare e cantare celebri canzoni del passato come “Bombolo” e “Ma le gambe”, “Tulipan” o “Maramao perché sei morto”, inserite in una atmosfera ricca di rievocazioni storiche, discorsi di personaggi famosi e riflessioni sulle nefandezze del razzismo e della guerra.

Le Sorelle Lestrano saranno coadiuvate da altri cantanti e attori, che forniranno il proprio generoso contributo alle cause di solidarietà: il tenore Sokol Preka Gjergji, Michelangelo Camero, Cindy Gjergji, i coreografi Ernesto Valenzano e Betty Papagni, i truccatori Antonio Lopopolo e Mary D’Ambrosio e l’Assistente tecnico-aiuto regia Franco Morgigno.

Prenotazione obbligatoria con posti numerati presso il Circolo Unione di Bisceglie, in via Aldo Moro, 40. Tel. 0803968035.