“Le Sorelle Lestrano cantano il Natale”, appuntamento suggestivo a Bisceglie

Il Teatro Politeama Italia si prepara ad accogliere un appuntamento suggestivo in occasione delle festività natalizie. Venerdì 20 dicembre, alle ore 21:15 (apertura porte alle 20:45), il pubblico potrà vivere una serata magica grazie allo spettacolo “Le Sorelle Lestrano cantano il Natale”, un omaggio musicale alle atmosfere natalizie, capace di coniugare tradizione, emozione e un tocco di leggerezza.

Le Sorelle Lestrano, ispirate al celebre Trio Lescano degli anni Trenta, porteranno in scena una carrellata di canti natalizi, reinterpretati con il loro inconfondibile stile che fonde ironia, nostalgia e grande talento artistico. Selvaggia, Goduria e Fiammetta Lestrano, con le loro armonie vocali, accompagneranno gli spettatori in un viaggio musicale che celebra il Natale in tutte le sue sfumature: luci e tradizioni, gioia e malinconia, ricordi e speranze.

Ad arricchire lo spettacolo, l’accompagnamento musicale d’eccezione del Concerto Bandistico “Città di Bisceglie”, diretto dal Maestro Benedetto Grillo, una vera istituzione nel panorama musicale locale, capace di unire raffinatezza e passione.

La serata sarà ulteriormente valorizzata dalla regia di Michele Camero, che guiderà il cast formato dagli stessi Michele Camero, Mauro Pedone e Giuliano Porcelli, artisti che sapranno regalare un intreccio di musica, teatro e coreografie curate nei minimi dettagli grazie alla professionalità di Betty Papagni. Un’attenta cura dei costumi, del trucco e delle acconciature, affidata ad Antonio Lopolopo e Mary Todisco, completerà l’esperienza scenica.

L’evento, patrocinato dal Comune di Bisceglie, oltre a regalare emozioni e intrattenimento di altissima qualità, avrà anche uno scopo benefico: il ricavato dello spettacolo sarà devoluto allo storico Premiato Gran Concerto Bandistico “Città di Bisceglie – Biagio Abbate”, a sostegno delle tradizioni culturali locali.

Biglietti e informazioni: 080 396 8048