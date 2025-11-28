Le Psicoadvisor tornano alle Vecchie Segherie Mastrototaro: si parlerà di felicità

Alle Vecchie Segherie Mastrototaro di Bisceglie tornano le Psicoadvisor.

Dopo il successo dell’incontro interattivo dello scorso aprile, Ana Maria Sepe e Anna De Simone saranno in libreria questa sera venerdì 28 novembre, alle ore 19:00. Le due fondatrici della rivista online di psicologia più seguita in Italia presenteranno il nuovo libro “Lascia che la felicità accada” (Rizzoli) attraverso un workshop sull’educazione emotiva.

Un incontro dedicato alla riscoperta di sé, che invita a ribaltare la prospettiva con cui spesso guardiamo alla felicità. Come spiegano le autrici, non è un traguardo lontano da seguire, ma una condizione che nasce dalla capacità di riconoscere e accogliere le proprie emozioni, trasformandole in forza vitale.

Attraverso un approccio che intreccia psicologia, neuroscienze ed esercizi pratici di consapevolezza, Sepe e De Simone guideranno il pubblico in un vero e proprio percorso di educazione emotiva, mostrando come la felicità possa accadere – davvero – quando smettiamo di rincorrerla e impariamo a viverla nel presente.

Un appuntamento che unisce scienza, empatia e crescita personale, per imparare a “sentirsi” e a viversi meglio. L’ingresso prioritario sarà riservato a coloro che acquistano la copia del libro “Lascia che la felicità accada”.