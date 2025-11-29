Le Psicoadvisor alle Vecchie Segherie Mastrototaro con un workshop sulla felicità / VIDEO

Le Vecchie Segherie Mastrototaro hanno ospitato nuovamente e piacevolmente le Psicoadvisor. Ana Maria Sepe e Anna De Simone sono tornate a Bisceglie venerdì 28 novembre per presentare il nuovo libro “Lascia che la felicità accada” (Rizzoli) attraverso un workshop sull’educazione emotiva.

Le due fondatrici della rivista online di psicologia più seguita in Italia hanno tenuto un incontro dedicato alla riscoperta di sé, che invita a ribaltare la prospettiva con cui spesso guardiamo alla felicità.

Sepe e De Simone hanno guidato il pubblico in un percorso di educazione emotiva, mostrando come la felicità possa accadere quando impariamo a viverla nel presente.

Ancora una volta le Vecchie Segherie Mastrototaro hanno dato vita aun appuntamento capace di far riflettere, di arricchire, di coinvolgere un pubblico sempre piú nutrito e interessato.

Riprese e montaggio a cura di Andrea Di Molfetta