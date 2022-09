Le opere di Giandomenico Veneziani in mostra a Venezia e Milano a settembre

L’artista pugliese Giandomenico Veneziani, originario di Bisceglie, è nuovamente tra i protagonisti dello scenario fotografico internazionale. Fino al prossimo 30 settembre, infatti, l’opera tratta dal suo progetto inedito “Back to You”, verrà esposta presso Palazzo Bembo a Venezia per la 15esima edizione del Venice International Art Fair 2022.

L’evento, organizzato da ITSLIQUID Group, in collaborazione con ACIT Venezia – Associazione Culturale Italo – Tedesca ed EGO’ Boutique Hotel, è una rassegna internazionale di fotografia, pittura, video arte, installazione/scultura e performance art. ITSLIQUID è un Hub Culturale che offre spazi espositivi per artisti, dando loro l’opportunità di presentare le proprie opere a un pubblico internazionale composto da professionisti come curatori, galleristi, collezionisti ed editori che cercano di acquisire e pubblicare opere, incoraggiando i talenti emergenti dell’arte contemporanea.

Sempre nel mese di settembre, Giandomenico Veneziani prenderà parte anche ad un’ulteriore mostra internazionale a Milano, città in cui ha presentato le sue opere anche lo scorso anno. Precisamente dal 30 settembre al 2 ottobre 2022, presso la Fondazione Matalon, a pochi passi dal Castello Sforzesco, esporrà per conto della rivista Iconic Artist Magazine, in collaborazione con la fondazione internazionale ImageNation, il suo lavoro intitolato “Antichthon”. Modello per entrambe le fotografie è l’attore barese Malich Cissè, tra gli attori della fiction Rai “Noi” e dell’ultimo film del regista Paolo Virzì “Siccità”, in uscita nei cinema il 29 settembre 2022.

Veneziani, nonostante i successi in tutta Italia e non solo, non dimentica le sue radici biscegliesi e insieme all’Associazione biscegliese URCA, promotrice del recente BiComix e della mostra Erotika, sta ideando un evento che lo vedrà protagonista nella sua città natale a fine 2022, di cui presto seguiranno aggiornamenti.

Per maggiori informazioni sui lavori di Giandomenico e sulla sua esperienza artistica è possibile visitare il sito www.jeanven.com e la pagina Instagram @jeanven.official.