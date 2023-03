Le foto del biscegliese Giandomenico Veneziani in mostra a New York

L’artista pugliese Giandomenico Veneziani, originario di Bisceglie, è nuovamente tra i protagonisti dello scenario fotografico internazionale. Dal 10 al 12 marzo, l’opera tratta dal suo progetto “Words hurt more than a weapon” – “Le parole feriscono più di un’arma” – verrà esposta presso la più longeva Galleria Fotografica di New York, Soho Photo Gallery, situata nel ricco e vivace quartiere di Tribeca, nella parte meridionale di Manhattan.

L’esposizione vedrà presenti solo 90 fotografi provenienti da 32 Paesi del mondo. A promuovere l’evento è l’organizzazione “ImageNation”, nata nel 2013 da Martin Vegas, insieme all’associazione culturale DeFactory. Il lavoro ormai decennale di “ImageNation” mira a dare identità alle nuove voci della fotografia contemporanea. La finalità principale dell’evento è quello di promuovere gli artisti che vi partecipano, scelti dopo un’accurata selezione, in modo da poter dare una forte visibilità non solo agli autori già affermati ma, soprattutto, ai giovani emergenti.

Le fotografie di Giandomenico Veneziani, dal taglio cinematografico, raccontano storie in grado di interpretare il mondo che ci circonda con un velo di mistero, poesia e surrealismo, descrivendo scenari futuristici e distopici. New York è solo una delle molteplici tappe percorse. Infatti l’artista biscegliese ha esposto per “ImageNation” per ben due volte a Milano, nel 2021 e nel 2022, e per il prossimo Maggio di questo ricco 2023 sarà uno dei protagonisti dell’esposizione di Parigi.

Da menzionare, in questo 2023 appena iniziato, sono gli editoriali fotografici pubblicati da Veneziani su GQ Portogallo, L’Officiel Baltic e Iconic Magazine.