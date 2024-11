Laura Imai Messina ospite speciale alle Vecchie Segherie Mastrototaro, il programma di novembre

Sarà Laura Imai Messina l’ospite speciale del mese di novembre alle Vecchie Segherie Mastrototaro con il romanzo “Tutti gli indirizzi perduti” (Einaudi). La data da segnare è venerdì 22 novembre, per una delle poche presentazioni della scrittrice in Puglia, dove le altre tappe previste sono Foggia, Bari e Locorotondo. L’autrice si è trasferita a Tokyo, dove ha conseguito un dottorato in Letteratura e, attualmente, insegna italiano nelle più prestigiose università. Oltre a scrivere romanzi, saggi e storie per ragazzi, collabora con vari inserti culturali italiani e con la radio- televisione giapponese NHK.

L’incontro con Giancarlo Visitilli, in programma il prossimo 5 novembre, aprirà invece la programmazione del mese. “Prof, te la imparo io” (La Meridiana) sarà presentato dall’autore barese, che regala un excursus sul mondo della scuola e sulle sue attuali sfide. Il giorno seguente, mercoledì 6 novembre, l’ospite sarà il biscegliese Demetrio Rigante con il suo “Tra fèrue e seléinzie de négghie” (De Feudis Editore), libro a sostegno di una raccolta fondi destinata all’ADISCO – sezione territoriale di Bisceglie.

La programmazione proseguirà con un’importante novità: la libreria ospiterà tre appuntamenti della XVI edizione della rassegna di teatro e musica “Anima mea”. Il primo, “Canto de amour y ausencia, poesia per musica tra due mondi”, si terrà giovedì 7 novembre. I due successivi, in programma rispettivamente il 14 e il 21 novembre, sono “In universa terra, Monteverde& gli altri” e “Seconda Meraviglia, Alle origini del concerto solistico”. Si parlerà invece di diritti umani con la cerimonia di premiazione del contest “Art for Rights”, un’iniziativa a cura della sezione di Bisceglie di Amnesty International.

Novembre è anche il mese dedicato all’iniziativa #ioleggoperchè, rivolta alle scuole, che si svolge dal 9 al 17.

Si terrà il 12 novembre l’incontro mensile con il gruppo di lettura “Trucioli”, curato da Ilenia Caito. Il libro scelto è “Quel maledetto Vronskij” (Bur) di Claudio Piersanti.

Il 19 novembre, per il terzo appuntamento della rassegna “Loro di Napoli”, che ha già visto ospiti Giancarlo Piacci e Antonella Cilento nel mese di ottobre, sarà presentato il libro “Partenope, plurale” (Marotta e Cafiero) di Deborah Divertito, criminologa impegnata nel sociale a Napoli. L’opera, anche attraverso le fotografie di Angelo Orefice, racconta storie comuni di donne straordinarie. L’evento è organizzato in collaborazione con il collettivo Ziwanda. Durante la serata ci saranno delle letture a cura di Nunzia Antonino.

Gli ultimi due incontri del mese vedranno protagonisti l’autrice biscegliese Michela Barbangela con il suo libro “Abbracciami con le tue ali” (Laterza), una storia di comunicazione e presenza e Marco Petrella con la graphic novel “Si muove la città” (Quinto Quarto), che propone un modo di vivere i luoghi e la cultura che sia fertile, consapevole e comunitario. L’evento è in collaborazione con BiComix.

Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.