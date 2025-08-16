Laura Gramuglia presenta a Bisceglie il suo ultimo lavoro “Contro il matrimonio”

Questa sera, 16 agosto alle ore 19.30, sul sagrato della Basilica di San Giuseppe – Universo Salute Opera Don Uva, Laura Gramuglia sarà ospite del Circolo dei Lettori – Presidio del Libro Bisceglie per presentare il suo ultimo lavoro Contro il matrimonio – Autrici di ieri e di oggi che inventano un nuovo modo di stare al mondo (edito da EDT). A dialogare con l’autrice sarà Mariagiovanna Amoroso, presidente del Circolo dei Lettori.

Il libro propone un viaggio attraverso le vite e il pensiero di Oriana Fallaci, Nora Ephron e Sheila Heti, tre figure femminili che, con coraggio e determinazione, hanno ridefinito il concetto di vita e relazioni, interrogandosi sulla sostenibilità e l’equità di un’istituzione come il matrimonio, così come tramandata nei secoli. Un’opera che invita alla riflessione, tra memoria storica e attualità, mettendo in luce esperienze di donne che hanno scelto di abitare il mondo in modi alternativi.

Laura Gramuglia, nota speaker radiofonica, dj, storyteller e operatrice culturale, ha raccontato per anni storie di artiste complesse e rivoluzionarie, spesso alle prese con la sfida di affermare il proprio talento in contesti ancora fortemente patriarcali. Ha collaborato con importanti testate come Rolling Stone, Rumore e Tu Style, oltre a condurre programmi di successo su Radio Capital e Radio Deejay.

Autrice di libri come Rock in Love, Pop Style, Hot Stuff e Rocket Girls, tradotti e diffusi anche all’estero, Gramuglia è attivamente impegnata nella lotta contro le disparità di genere nell’industria musicale. Direttrice artistica del festival “La città delle donne”, porta in giro per l’Italia il format Rocket Girls Live e il dj set Rocket Girls On Vinyl.