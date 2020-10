L’attrice biscegliese Lella Mastrapasqua eletta nel Consiglio Regionale Uilt Puglia

L’attrice biscegliese Lella Mastrapasqua, insieme all’attore e regista tranese Enzo Matichecchia, sono stati eletti Consiglieri Regionali U.I.L.T. Puglia (Unione Italiana Libero Teatro).

Rispettivamente presidente e direttore artistico della Compagnia dei Teatranti di Bisceglie, Mastrapasqua e Matichecchia sono stati eletti nell’ambito dell’assemblea per il rinnovo delle cariche tenutasi lo scorso 4 ottobre al Circolo Culturale Pivot di Castellana Grotte.

Un meritato riconoscimento al lavoro che i due esponenti della Compagnia hanno svolto per lunghi anni a favore della cultura teatrale.

“Il nostro ringraziamento va a tutte le Compagnie ed Associazioni pugliesi affiliate alla Unione Italiana Libero Teatro che hanno espresso tali preferenze”, scrivono i due neo consiglieri regionali Uilt Puglia, “nonché alla Presidente dimissionaria Teresa Taccone e alla Segretaria dimissionaria Antonella Pinoli per l’ottimo lavoro sin qui svolto e per aver creato i presupposti per un allargamento della famiglia Uilt Puglia, compito che spetta ora al nuovo Consiglio Direttivo presieduto da Michele Mindicini di Gravina in Puglia”.