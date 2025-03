“L’attesa dell’alba”, il magistrato Francesco Caringella presenta il suo libro alle Vecchie Segherie / VIDEO

Il diritto alla vita e il diritto di rinunciare alla vita. Questi, in estrema sintesi, i due temi, opposti e delicati, protagonisti del nuovo lavoro letterario di Francesco Caringella, già commissario di polizia e magistrato penale a Milano durante linchiesta Mani Pulite, attualmente presidente della quinta sezione del Consiglio di Stato, dal titolo “L’attesa dell’alba” edito da Mondadori e presentato venerdì 28 marzo alle Vecchie Segherie Mastrototaro.

Lautore, in dialogo con Lia Storelli e don Mauro Cozzoli, ha parlato, illustrando le vicende narrate nel libro, del protagonista della storia: Filippo Santini, un avvocato penalista convinto che la giustizia non sia una questione di morale, ma di legittimità. Il suo mondo razionale crolla quando entra nel suo studio Sandra, una donna devastata dalla richiesta del marito malato: aiutarlo a morire. Inizia così un viaggio che porterà Filippo a mettere in discussione ogni sua certezza e a confrontarsi con il più umano dei dilemmi. Lei è un magistrato, oltre che scrittore.

Una gestazione lunghissima, quella del libro, durata quasi tre anni. “E’ un tema troppo grande – afferma l’autore – assoluto, inestricabile, terribile”. Un dilemma che mette a nudo il significato della vita, il mistero della morte e la stessa nozione di uomo. Le Vecchie Segherie Mastrototaro inanellano, con la presentazione d Caringella, un ennesimo successo in termini di partecipazione e di apprezzamento del tema in discussione. A confermarlo il tutto esaurito in sala.

Riprese e montaggio a cura di Angelo Ruggieri.