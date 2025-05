Lattanzi torna alle Vecchie Segherie per raccontare il suo amore per Emma Bovary / VIDEO

Un graditissimo ritorno alle Vecchie Segherie Mastrototaro quello di Antonella Lattanzi, tra le più affermate scrittrici italiane contemporanee, che ha presentato al pubblico biscegliese il suo ultimo libro: “Capire il cuore altrui: Emma, Flaubert e altre ossessioni”, edito da HarperCollins. Un libro che nasce dall’innamoramento della stessa autrice per la figura di Emma Bovary.

Più di una volta, a ogni rilettura del capolavoro di Flaubert, in periodi diversi, e sempre cruciali, della sua vita, Antonella Lattanzi ha capito che senza dubbio Madame Bovary è il libro del suo cuore e la sua protagonista Emma per lei quasi un’ossessione. Lo stesso desiderio inestinguibile che muove Emma, infatti, Lattanzi lo sente come proprio. Quella pulsione fondamentale che muove ogni essere umano, totalizzante al punto da guidare ogni sua azione.

Seguendo il filo di questa affinità elettiva, Lattanzi, in dialogo con Alice Scolamacchia, ha condotto il pubblico in un viaggio nella psiche dell’eroina flaubertiana, un viaggio in cui la sua vita e quella immaginaria del personaggio si intrecciano, mostrandoci come l’opera e l’ossessiva cura di Flaubert per la scrittura illuminino un percorso che riguarda altri libri, film, canzoni.

Riprese e montaggio di Angelo Ruggieri.